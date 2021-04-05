شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي الأردني يصدر بياناً هاماً بشأن الأمير حمزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الديوان الملكي الهاشمي بالأردن مساء الاثنين، عن تطورات جديدة في أزمة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الديوان في بيان صدر منذ قليل إنه “في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي الخليج 365 بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”.

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