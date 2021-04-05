شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تفتح المتاجر والصالات الرياضية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن إعادة فتح الاقتصاد المزمعة ستتم الأسبوع المقبل مع افتتاح جميع المتاجر والصالات الرياضية وأماكن تصفيف الشعر والضيافة الخارجية في إنجلترا.

ومع إطلاق برنامج اللقاحات بوتيرة سريعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتراجع أعداد الإصابات، قال جونسون إن إنجلترا ستنتقل إلى المرحلة الثانية وفقا لخارطة الطريق التي وضعها لوقف إجراءات العزل العام اعتبارا من 12 أبريل . وقالت الحكومة إنه يجب على الناس مواصلة العمل من المنزل متى أمكنهم ذلك وتقليل تحركاتهم داخل البلاد. كما أكدت أن الحكومة لا تزال تدرس نظام منح شهادة حالة كوفيد، أو ما يطلق عليه جواز سفر لمن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19، للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.