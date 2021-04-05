حقوق الإنسان تحذر من تجاهل مطالب المحاضرين المجانيين

وقالت المفوضية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تطال الحكومة للأستجابة لمطالب المحاضرين المجانيين الذين أشبعوا بالوعود بتخصيص درجات وظيفية لهم أو تحويلهم إلى عقود ضمن الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام 2021"، داعيةً إلى "إيجاد حل سريع وحاسم لقضية المحاضرين وتحويلهم إلى عقود أو على الملاك الدائم وفقا للصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء ومن خلال المناقلة بين التخصيصات".وأكدت المفوضية، أن "عدم حل هذه القضية وتجاهل مطالب المحاضرين المجانيين يعد انتهاكا صريحا لحقهم في العيش والعمل، وهو ما ينذر بعواقب كبيرة تمس العملية التربوية في البلاد وحاجتها إلى جهود وعطاء المحاضرين الذين كانوا رافدا ومعيناً للأسرة التعليمية في سد الشواغر واستمرار العملية التربوية بكل مراحلها للعام الماضي".

ودعت المفوضية أيضاً، القوات الامنية الى "أحترام حق التظاهر السلمي وعدم أستخدام العنف ضد المحاضرين المطالبين بحقوقهم".

