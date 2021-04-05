محافظ بغداد يؤكد حاجة العاصمة لملاكات تدريسية ويدعو لتثبيت المحاضرين

وقال العطا خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "المحاضرين المجانيين كان لهم قرار 315، ان يحولون الى عقود ثابتة، ورصدت لهم أموال خلال السنوات السابقة لهذا الغرض، لكن تم تأجيل هذا الموضوع إلى حين إقرار موازنة 2021 التي لم تتضمن أي إشارة واضحة على تثبيت المحاضرين".وأشار إلى أنه "بغداد تحتاج إلى كوادر تدريسية جديدة؛ وذلك بسبب إحالة عدد كبير من التدريسيين إلى التقاعد في كل سنة، إضافة لذلك أنه تم افتتاح عدة مدارس جديدة في العاصمة"، مبيناً أنه "من غير الممكن أن يكون الاعتماد دائماً على محاضرين مجانيين، لاسيما أنه هناك درجات حذف واستحداث كافية لأستيعاب هؤلاء".

وأكد العطا، أنه "تم في أكثر من مرة المطالبة المحاضرين وخريجي كليات التربية والآداب الذين يتم قبولهم على التدريس، ولكن دون جدوى"، مشيراً إلى أنه "هناك من المحاضرين من مضى 6 سنوات على خدمته".