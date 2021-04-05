العراق.. 6423 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين، أن 39 عراقياً توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الكلي للوفيات في أرجاء البلاد إلى 14 ألفاً و502.



وأوضح بيان للوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 6423، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 879 ألفاً و991.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5664 حالة شفاء جديدة من المصابين بالمرض، ليرتفع العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء في العراق إلى 784 ألفاً و199 حالة.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بلغ 10964، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح حتى الآن إلى 103 آلاف و6 أشخاص.