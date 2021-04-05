شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان الأردنية: قواتنا قادرة على مواجهة التهديدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، ومواجهة جميع أشكال التهديد ومحاولات وزعزعة أمن واستقرار المملكة. وأكد الحنيطي في تصريح له (الإثنين)، على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الإستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، كشف (الأحد) أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين. وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة ، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية. وقال إنه تم اعتقال 14 إلى 16 شخصا إضافة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.