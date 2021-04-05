شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة الإيراني: سنواجه أياما صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران سعيد نمكي أمس من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول «نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة».

وأضاف «تمكنا من إدارة ثلاث موجات تفشي كورونا في البلاد، وقدمت الكوادر الصحية أداء مميزا من خلال تبني مسؤولياتهم».

وانتقد في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر وحظره خلال عطلة عيد النيروز، وقال «إن البلاد تواجه مشكلة كبيرة من جراء ذلك».

وارتفعت معدلات الإصابة والوفاة بكورونا في إيران بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، وتم أمس الإعلان عن تسجيل161 حالة وفاة و11680 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و932 ألف حالة والوفيات إلى 63160.