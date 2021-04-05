شكرا لقرائتكم بوتين يوقع قانوناً يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيساً لولايتين إضافيتين تستمر كل منهما 6 سنوات، مانحاً نفسه إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036.

مسنة تصوت في الانتخابات الرئاسية السابقة في روسيا في 2018

ووقّع بوتين، البالغ من العمر 68 عاماً والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين، الاثنين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية.

وتنتهي ولاية بوتين الحالية في عام 2024. ويمهد القانون الطريق أمام بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036 إذا أراد ذلك وفاز في الانتخابات.

بوتين ينتظر دوره قبل التصويت في الانتخابات الرئاسية الماضية في روسيا في 2018

ويعكس هذا التشريع تعديلات واسعة أجريت على الدستور في العام الماضي.

وقال بوتين، وهو الرئيس الأطول حكما للبلاد منذ السوفيتي جوزيف ستالين، إنه سيقرر لاحقاً ما إذا كان سيترشح مجدداً عام 2024.

واعتبر بوتين أن إعادة البدء في حساب ولايته كان ضرورياً لمنع معاونيه من "البحث عن خلفاء محتملين" بدلاً من القيام بعملهم الطبيعي.