شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضت من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل.

وأوضح جونسون أن بريطانيا مستمرة في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، على أن تتم إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل.

يذكر أن وزارة الصحة البريطانية أفادت بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2762، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4362150 حالة.

