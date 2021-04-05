شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يؤكد أهمية تفعيل آليات الجامعة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

أكد الرئيس التونسى قيس سعيّـد، أهمية تطوير وتفعيل الجامعة العربية وآلياتها، لتكون بحجم تطلعات وطموحات شعوب دولها الأعضاء، وبحجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تتطلب من جميع الدول العمل بشكل جماعي؛ لدرء المخاطر، وجلب الاستقرار والتقدم لها، من خلال إعادة مراجعة وصياغة ميثاق الجامعة والإطار الفكري الذي ينظم عملها.

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة، الاثنين، بأن الرئيس التونسي التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له بقصر قرطاج، في إطار رئاسة تونس للدورة العادية الـ 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وجرى، خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي صدرت حولها قرارات عن القمة العربية الثلاثين، التي عقدت في مارس/ آذار 2019 بتونس.

وأضاف المصدر أن اللقاء شهد كذلك تبادلاً لوجهات النظر حول الوضع الاقليمي والأزمات العربية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية؛ حيث عبر الأمين العام عن تطابق رؤيته مع رؤية الرئيس سعيد في هذين الموضوعين، وضرورة استعادة الاستقرار في كافة أرجاء المنطقة العربية، وتفعيل دور الجامعة في هذا الخصوص.