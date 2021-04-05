شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة يمنح سفيرة مونتينيغرو وسام الاستقلال من الطبقة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دوشانكا غينيتش، سفيرة جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء مهام عملها لدى البلاد.

وقلّدت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، السفيرة غينيتش، الوسام خلال استقبالها الإثنين في موقع «إكسبو دبي 2020».

وثمّنت الهاشمي، خلال اللقاء، تطور العلاقات بين الإمارات وجمهورية مونتينيغرو، في شتى المجالات.

وشكرت للسفيرة غينيتش، جهودها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، خلال عملها في الدولة. (وام)

