شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد مشروع تنفيذ شبكات انحدار لمحطة صرف بسوهاج ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد مجلس النواب، المكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، اليوم الاثنين، مشروع تنفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحى بقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.

وتأتى الجولة التفقدية ضمن جولات وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وهيئة مكتب لجنة الإسكان، فى الزيارة الميدانية لمحافظة سوهاج، لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة فى قرى سوهاج.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير شامل لكل القرى، وتتفيذ مشروعات تنموية خدمية، وسيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وتوصيل مرافق، وغيرها.

فيما، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عن محافظة سوهاج، أن أهالى مركز دار السلام يطالبون بسرعة تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة تنموية شاملة تستهدف توفير كل الخدمات والاحتياجات للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

فيما، قال شريف السحلى، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، أن هذا المشروع خاص بتنفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحى لقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف، أن المبادرة تشمل توصيل الصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى، ومحطات المياه، وإحلال وتجديد منازل، وتشمل المبادرة 7 مراكز فى محافظة سوهاج، وهى (دار السلام، البلينا، المنشأة، جرجا، ساقلتة، المراغة، طما)، تضم181 قرية.

ويرأس الوفد البرلمانى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوى، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكرى، وكيلى اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.