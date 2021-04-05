محافظ جنوب سيناء: موانئ البحر الأحمر تدرس إنشاء ميناء بحري تجاري بطابا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إن هيئة موانئ البحر الأحمر تعد الدراسات اللازمة لإقامة وإنشاء ميناء بحري تجاري بمدينة طابا، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيزيد من الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لمنطقة طابا.

أضاف المحافظ أنه سيجرى البدء في مشروع تطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء خلال موازنة العام المالي الجاري، ومن المقرر أن يجرى افتتاح طريق حمام موسى وطريق قرية الجبيل ومحطات تحلية مياه البحر بعدد من المدن، وتسليم عدد من البيوت البدوية بطابا، وافتتاح منطقة مقصد العائلة إلى جوار شارع 306 بمدينة طور سيناء في مايو المقبل.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في حضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات ومديري إدارات الديوان العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاجتماع بالسلام الجمهوري، ورحب المحافظ بالسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، لتوليهم المسؤولية بالمحافظة بقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ضمن حركة تنقلات محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأكد المحافظ أن المنصب ليس تكريمًا أو تشريفًا، بل واجبات ومسؤوليات على القيادي اتباعها. وأشاد بنجاح احتفالية العيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ 32 لعودة طابا. ​