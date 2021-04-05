غدًا.. تحصين الثروة الحيوانية في 17 منطقة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، غدًا الثلاثاء، تنفيذ الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن في 17 منطقة بمراكز وقرى المحافظة.

قال الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن لجان التحصين تنفذ أعمالها غدًا الثلاثاء بوحدة الخارجة بمنطقتي الخارجة ١ و"العيسوية" بوحدة المنيرة.

أوضح ناجي أن أعمال الحملة تتضمن مناطق رماح وفوق الدوم وبئر ٥ بإدارة باريس ومنطقتي ذخيرة وبئر ٥ بوحدة ذخيرة والعيون البحرية ببلاط والأعرج والعيون المجاورة بوحدة تنيدة التابعة لإدارة بلاط البيطرية.

ولفت إلى مواصلة أعمال الحملة بمناطق الجازولين بوحدة النهضة ومنطقة زراعة ١ بمنطقة الفرافرة وبئر ٥ و٧ بوحدة أبومنقار ومناطق زراعة ٦ و٥ بوحدة عمر بن الخطاب ومنطقة الرواد بوحدة الكفاح بإدارة الفرافرة البيطرية.​