جنايات قنا تقضي بالمؤبد على محام مدان بتزوير أوراق رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة محاميًا بالسجن المؤبد ٢٥ عامًا لإدانته بالتزوير في محررات رسمية وسرقة إيصال أمانة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

تعود أحداث القضية لعام ٢٠١٧ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بقيام "كارم. م. د" بالتزوير في محررات رسمية وسرقة إيصال أمانة واختلاس أوراق رسمية بهدف تبرئة موكله.

جرى تشكيل لجنة وفحص أوراق القضية، وتبين أن المحامي المذكور اختلس وزور أوراقًا رسمية وسرق إيصال أمانة. وجرت إحالته لمحكمة جنايات نجع حمادي، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.​