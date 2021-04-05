مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٥ آخرين، مساء اليوم الإثنين، في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز شرطة دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير الأمن اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي "بيجو ٧ راكب" على الطريق الزراعي الشرقي بناحية البلابيش المستجدة، ووجود متوفين ومصابين.

نتج عن الحادث وفاة "محمود. ي" ١٢ عامًا، "ياسر. ع"٤٥ عامًا، وإصابة كل من "عابد. ع" 65 عامًا، "محمد. ع" 55 عامًا، "ريان. إ" 60 عامًا، "محمد. ر" 22 عامًا، "رمضان. ز" 40 عامًا، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثتين لمستشفى دارالسلام المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​