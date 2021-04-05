إطلاق بوابة المعلومات الإلكترونية الرسمية لجنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بوابة المعلومات الإلكترونية الجديدة للمحافظة، والتي جرى إنشاؤها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطلاق البوابة واستعراض أجزائها المختلفة, والتي تعتبر إضافة خدمية متميزة لأبناء محافظة جنوب سيناء, وذلك في إطار تحويل المحافظة لأول محافظة رقمية ذكية.

استمع المحافظ لعرض تقديمي مفصل عن البوابة الإلكترونية، والتي تتكون من ثلاث أقسام أساسية، يتناول القسم الأول منها الخدمات الإلكترونية الخدمية لأبناء المحافظة، ويتناول القسم الثاني خدمات السائحين من خلال تقديم أبرز المعلومات والخدمات السياحية المختلفة في المحافظة، ويهتم القسم الثالث بالمستثمرين، والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

أكد المحافظ أن رؤية بوابة جنوب سيناء الإلكترونية الجديدة تجربة مميزة لسهولة التصفح والوصول إلى المعلومات والخدمات والمشاركة التفاعلية والمعرفية، من خلال خطوات سلسة وبسيطة تضمن التفاعل بما يلبي تطلعات زوار البوابة من المواطنين والسائحين والمستثمرين.​