حرب جواسيس تتصاعد في إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 7 دقائق

زعمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال البلاد.

وكالة “تسنيم” الإيرانية، نقلت عن المدير العام للأمن في أذربيجان الشرقية قوله، إن السلطات اعتقلت “جاسوسا إسرائيليا كان على صلة بالأجهزة الأمنية في المحافظة، وعدة جواسيس على صلة بأجهزة أمنية لدول مختلفة”.

بدوره، نقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن مسؤول بوزارة الاستخبارات قوله “تم اعتقال جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني، كما تم اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول”.

وقال مدير المخابرات إن “المتهمين متورطون في عمليات احتيال وتزوير مستندات وإعداد وشراء وبيع شيكات بنكية”، مضيفا “حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 50 ألف شيك”.

يشار الى أن السلطات الإيرانية، أعدمت خلال العام الماضي، إيرانيا أُدين بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

وكان “سعيد دهقان”، أحد محامي السائح الفرنسي، “بنجامين بريير”، الذي اعتقل في إيران قبل نحو 10 أشهر، قد أعلن أن موكله يواجه اتهامات “بالتجسس والدعاية ضد النظام”.

وقال “دهقان” إنه “تم توجيه تهمتين بالتجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية للفرنسي بنجامين بريير”، مضيفا أن بريير يواجه حكما بالسجن لمدد طويلة.