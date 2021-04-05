الديوان الملكي الأردني يؤكد التزام الأمير حمزة بنهج الأسرة الهاشمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 5 - أبريل - 2021 7:59 مساءً

قال الديوان الملكي الأردني، اليوم الإثنين، إن الأمير حمزة بن الحسين أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، بعد إيكال موضوع الأزمة الأخيرة في الأردن، إلى عمه الأمير الحسن.

وقال الديوان في تغريدة له: ”في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن“.

وأضاف الديوان: أن الأمير الحسن ”تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن“.