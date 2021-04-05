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“الصحة العالمية”: على مرضى كورونا الحد من مخالطة حيواناتهم الأليفة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

منظمة الصحة العالمية

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن فيروس قادر على الانتقال من البشر إلى بعض أنواع الحيوانات مثل الكلاب والقطط والأسود والنمور وكلاب الراكون.

وأشارت فوينوفيتش إلى أن دراسة تأثير على أنواع من الحيوانات لا تزال مستمرة، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية توصي المصابين بمرض “كوفيد-19” (الناجم عن فيروس كورونا) بالحد من مخالطة حيواناتهم الأليفة، تحسبا من ظهور طفرات جديدة للفيروس الخطير.

وعلم سابقا أن روسيا سجلت لقاح “كارنيفاك كوف” وهو أول لقاح واقي من كورونا في العالم مخصص للحيوانات، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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