كيف ردت مصر على المشككين في الأمان الملاحي بعد جنوح “إيفر غيفن”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

رفض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، ما تداولته وسائل إعلام خلال تغطيتها حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية ”إيفر غيفن“، بشأن أن القناة أصبحت ممرا غير آمن لعبور السفن، مؤكدا أن الحديث عن الأمان الملاحي لقناة السويس ليس محل شك أو جدال على الإطلاق.

وقال أسامة ربيع في بيان اليوم الإثنين إن ”حركة الملاحة في القناة تحظى بتأمين شامل براً وبحراً وجواً من خلال القوات المسلحة المصرية، وقوات تأمين المجرى الملاحي الداخلي للقناة“، مشيرا إلى أن ”القناة ستظل آمنة وستظل الشريان الرئيس لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا“.

وأضاف أن ”قناة السويس ‏لم تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة فيها، وأنها تعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة من خلال إمكانياتها الذاتية“، مؤكدا أن ”الحديث عن الأمان الملاحي لقناة السويس ليس محل تشكيك أو جدال، خاصة مع التطويرات الكبيرة والشاملة التي اتخذتها مصر مؤخرا“.

وشدد على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة، الذي استهدف زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة، وسمح لها باستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لا سيما سفن الحاويات الضخمة، كما كان له بالغ الأثر في تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي في القناة بزيادة مناطق الازدواج التي تتيح التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة في القناة.

وتابع: ”هناك خطة تطوير لمحطات مراقبة الملاحة وعددها 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحي، وتوفير خدمات الإسعاف البحري وخدمات الإنقاذ المختلفة، إضافة إلى تطوير مراكز مراقبة الملاحة في مدن القناة الثلاث، وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة من كراكات وقاطرات ولنشات بحرية“.

وأكد أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة ”إيفر غيفن“، قدمت للعالم نموذجا فريدا في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية.