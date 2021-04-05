شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار مداري يقتل 113 في إندونيسيا وتيمور الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الاثنين إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار المداري سيروجا في سلسلة من الجزر بجنوب شرق إندونيسيا وتيمور الشرقية أسفرت عن مقتل 113 وفقد الكثيرين وتشريد آلاف.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا إن ما لا يقل عن 86 لاقوا حتفهم في عدد من الجزر بمقاطعتي نوسا تنقارا الشرقية والغربية وفُقد 71 آخرون بعد أن تسبب الإعصار في فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط أمطار غزيرة مطلع الأسبوع.

وفي تيمور الشرقية، قالت الحكومة إن ما لا يقل عن 27 لاقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات وسقوط إحدى الأشجار كما تشرد سبعة آلاف شخص.