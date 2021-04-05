برلين ـ د ب أ: ذكر الرئيس التنفيذي لشركة “ريان أير الأيرلندية” للطيران منخفض التكلفة أنه قد يتم الطلب من الركاب ارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية خلال العام المقبل أيضا. وقال الرئيس التنفيذي مايكل أوليري: “أتصور أنه في هذه المرحلة نحن نخطط لمواصلة الارتداء الإلزامي للكمامات على متن رحلاتنا خلال برنامج جدول رحلات الصيف الجاري وجدول الشتاء المقبل”، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات على متن الطائرات قد يستمر إلزاميا في النصف الأول من 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر ريان أير: ارتداء الكمامات على متن الطائرات قد يستمر إلزاميا بالمستقبل القريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.