إحباط هجوم لـ"الشباب" جنوب الصومال.. ومقتل إرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت القوات الصومالية هجوما إرهابيا في محافظة باي جنوب البلاد، حيث تمكنت من قتل عنصرين تابعين لحركة الشباب خلال زرعهما لغما.

وقال مفوض الشؤون الأمنية في المديرية محمد مختار علي، "أدت عملية أمنية لمقتل عنصرين من مسلحي حركة الشباب أثناء زرعهما لغما أرضيا على الطريق".



وأضاف المسؤول المحلي، إن العملية حققت هدفها الرئيسي بإفشال تفجير إرهابي، وصادرت القوات بندقية ومسدس بحوزة العنصرين".

وتابع أن القوات المحلية لولاية جنوب غرب الصومال نفذت العملية بالتعاون مع القوات الحكومية، مؤكدا عزم الولاية على مواصلة أنشطتها الأمنية لملاحقة عناصر حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة .

وفي وقت سابق، شن الجيش الصومالي هجوما على معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال إقليم بري شمال شرقي البلاد.

وقال مسؤولون عسكريون لوسائل الإعلام الصومالية إن العمليات استهدفت معاقل لعناصر التنظيم ونجحت في تدميرها، مؤكدين مقتل 24 مسلحا على الأقل خلال المواجهات.

وجرت العملية في المناطق الجبلية خاصة جبال علمسكاد، التي تتمركز فيها عناصر تنظيم داعش في الصومال.

وشنت القوات المحلية الخاصة بولاية بونتلاند هجوما عنيفا على ثكنات مسلحي داعش، ما أدى إلى مواجهات مسلحة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ويتمركز تنظيم داعش في الصومال المناطق الجبلية الواقعة في إقليم بري بولاية بونتلاند الصومالية منذ عام 2015، وينفذ هجمات إرهابية واغتيالات