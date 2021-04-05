المغرب والسنغال.. علاقات استراتيجية عززتها "قنصلية الداخلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت السنغال قنصليتها، الإثنين، بمدينة الداخلة المغربية، كما وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقيات ثنائية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وعززت البلدين العلاقات المتينة بينهما بافتتاح السنغال قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، كما وقع البلدان عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية.

وفي أعقاب إشرافهما على افتتاح قنصلية السنغال بمدينة الداخلة، وقع كُل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيرته السنغالية عيساتا تال سال، عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين.

وركزت اتفاقيات التعاون على مجال اللامركزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، كما وقعا الجانبان على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون التقني في مجال الطيران المدني.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن الاتفاقية الأولى، تهم مجال التعاون الثنائي بين البلدين في مجال اللامركزية الحكومية، إذ ستتتبادل المؤسسات المغربية ونظيرتها السنغالية الخبرات والتجارب في مجال الإدارة المحلية للمؤسسات اللامركزية.

وسيتجسد هذا الاتفاق من خلال تنشيط المؤسسات المغربية والسنغالية لتوأمة العلاقات.

ويتعلق الاتفاق الثاني بالتعاون في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والذي يهدف إلى وضع إطار للتبادل والتعاون بين البلدين على مستوى تكنولوجيات المعلومات والتواصل، بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدين.

وتبعاً لذلك، يتفق الطرفان على تطوير وتعزيز وتعميق التعاون متبادل المنفعة في هذا المجال ، من خلال تبادل المعلومات والمهارات والخبرات ، لا سيما فيما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والمحتوى التعليمي الرقمي.

وأيضا شملت مذكرات التعاون مجال الجامعات الرقمية و"التعلم عن بعد" ونقل التقنيات وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية.

كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الفني بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وتنص هذة الاتفاقية على أن يتخذ الطرفين الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج إجراءات الشراكة التي تتمحور حول المساعدة التقنية في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وكذلك المساعدة في تطوير الطيران.

وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في الميدان ، والزيارات الدراسية والتدريب المحدد.

وفيوقت سباق الإثنين، افتتحت السنغال، قُنصليتها في مدينة الداخلة المغربية، لتنضاف إلى ما مجموعه 20 قنصلية أخرى لدول عربية وأخرى أجنبية، بينها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.