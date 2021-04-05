"أوفيس 45".. لماذا تخلى ترامب عن اسمه لأول مرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم اعتزازه باسمه وتحويله لعلامة تجارية، تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنه في موقعه الجديد "أوفيس 45".

وذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، الإثنين، أن ترامب الذي وضع اسمه على كل شيء من أول شرائح اللحم إلى ناطحات السحاب، أطلق الأسبوع الماضي موقعه الرسمي الجديد، "أوفيس 45".

وتخلى ترامب عن اسمه في عنوان موقعه الجديد لأول مرة، ولم يسر على نهج أسلافه الذين استخدموا أسماءهم لعناوين المواقع الخاصة بهم.



وأنشأ ترامب الموقع الجديد للتواصل مع مؤيديه، وضمنه صورا له مع عدد من الشخصيات العالمية، التقطت خلال ولايته، وكذلك نبذة عن إنجازاته ونجاحاته.

وكانت أبرز مواقع التواصل الاجتماعي مثل موقع "تويتر"، علقت حسابات ترامب مؤقتا بعد هجوم مؤيديه على مبنى الكابيتول "الكونجرس" في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال جون بويد، مستشار العقارات في رسالة بريد إلكتروني للشبكة الأمريكية، إنه: "لقد كان نوعًا مختلفًا من المرشحين والرؤساء، وهو الآن نوع مختلف من الرؤساء السابقين - شخص له علامة تجارية عالمية لإدارتها بالإضافة إلى احتمالية الترشح مرة أخرى عام 2024".

وأنشأ ترامب موقعه الجديد "أوفيس 45" في 12 يناير/ كانون الثاني، بعد أقل من أسبوع من قيام أنصاره بأعمال شغب في مبنى الكابيتول في محاولة لوقف فرز الأصوات الانتخابية التي أظهرت فوز الرئيس الحالي جو بايدن.

ويضم قسم "من نحن؟" بالموقع موجزا من 850 كلمة عن ولاية ترامب الرئاسية، يسلط الضوء على ما يعتبره الرئيس السابق أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى، وكذلك إدارته لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت الرسالة الرئيسية لموقع ترامب "من خلال هذا الموقع، سيظل ترامب نصيرًا للرجال والنساء الكادحين في الولايات المتحدة، من أجل حقهم في العيش بأمان وكرامة وازدهار وسلام".

وحول رفض الرئيس السابق وضع اسمه على موقعه الخاص، قال ديفيد بينتر، الذي أمضى 20 عامًا في العمل في مجال العلامات التجارية للشبكة الأمريكية: "تضررت علامة ترامب' التجارية نتيجة لخسارته الانتخابات ومحاكمته مرتين. ولذا تبنى ترامب الرقم 45 لأنه لا يرتبط بتوصيفات فترة رئاسته".