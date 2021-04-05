مايو المقبل.. أولى جولات التفاوض بين السودان وحركة الحلو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الوساطة الجنوبية، الإثنين، بدء أولى جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، في 25 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووفد لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان.



وقال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية توت قلواك في تصريحات صحفية، إن اللجنة تستعد لاستكمال مسيرة السلام في السودان ، مؤكدا أن رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، يجري حالياَ مشاورات مع الرئيس سلفاكير بجوبا، حول رؤيته بشأن كيفية التفاوض مع حكومة السودان.

وأعرب توت قلواك عن أمله في أن تكلل كل هذه الجهود بتحقيق السلام، لأن السلام والاستقرار في السودان يمثلان سلاماَ واستقراراَ لجنوب السودان، فنحن شعب واحد في دولتين.

وتابع المستشار توت قلواك، أن اللقاء مع البرهان تطرق لقضايا السلام والاستقرار والملفات المتصلة باتفاق جوبا لسلام السودان، وسير عمليات تنفيذه، وخطوات التنفيذ بدءا من تكوين الحكومة الانتقالية وأجهزتها ومجلس السيادة.

وقال إن هناك لجانا تقوم حالياَ بمعالجة القضايا المتصلة بالحكم الإقليمي وتعيين الحكام، بجانب متابعة مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية.

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وأشار مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية إلى أن اللقاء تطرق لمساري الشمال والوسط، وبحث القضايا المتصلة بمعالجة بعض التحديات التي تواجه المسارين خاصة فيما يتعلق بتقسيم الثروة.

ولفت إلى الدور الكبير الذي لعبه وفد الحكومة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، حميدتي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وعضوية عضوي المجلس، والفريق أول ركن شمس الدين كباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي، في التوصل إلى اتفاق جوبا لسلام السودان.