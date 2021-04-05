السيادي السوداني يقترح بدء تنفيذ اتفاق جوبا 25 أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترحت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بدء آليات التنفيذ في 15 أبريل باستثناء القضايا التي تم البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي مع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور أعضاء مجلس السيادة ، وعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.



وقال مقرر اللجنة، نور الدائم محمد أحمد طه، إن الاجتماع استعرض تقارير اللجان المختلفة الخاصة بمعالجة قضايا المسارات المختلفة وبالأخص مسار الشرق بجانب الاختلالات في تلك المسارات، مشيرا إلى أنه تم إرجاء تلك القضايا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.





وأضاف أنه تم تكليف اللجنة المكونة من كبار المفاوضين من المسارات المختلفة، بمواصلة مراجعة الجداول الفنية والزمنية الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن هناك مقترحا ببدء آليات تنفيذ الاتفاق، اعتباراً من 15 أبريل الجاري، على أن يتم استثناء القضايا الأخرى التي تم البت فيها.

وتابع أن هناك مقترحا أيضا من اللجنة الفنية على جدولة القضايا الهامة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات العاجلة، بما فيها تعيين حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات الأخرى.

وكانت انتقدت عدد من حركات الكفاح المسلح تأخير تنفيذ اتفاق جوبا خاصة بند ملف الترتيبات الأمنية بعد مرور ستة أشهر على توقيع الاتفاق.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت جوبا توقيع اتفاق نهائي للسلام بين كل من الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة، دون مشاركة حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور.