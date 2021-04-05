شكرا لقرائتكم نسور النيل 2.. تدريبات مصرية سودانية لتنفيذ هجمات وحماية أهداف حيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتمت في العاصمة السودانية الخرطوم فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري السوداني "نسور النيل – 2".

وشهد الفريق محمد فريد، رئيس الأركان المصري، يرافقه الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان السوداني، تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني "نسور النيل – 2"، والذي استمرت فعالياته عدة أيام في السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

من المناورات المصرية السودانية

وذكر المتحدث العسكري المصري أن فعاليات المرحلة الختامية بدأت بتقديم عرض تفصيلي، تضمن استعراض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليهم.

وتضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية.

وكشف المتحدث أن ختام فعاليات التدريب أظهر المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وألقى رئيس الأركان المصري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان، كما أثنى على ما شاهده من مستوى راقٍ واستعداد قتالي عالٍ للقوات المشاركة في التدريب، مشيراً إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

وفي سياق متصل عقد رئيسا الأركان في البلدين لقاءً ثنائياً تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكري خلال الفترة القادمة.

واتفق الجانبان على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية.