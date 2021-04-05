شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهوري يُحمّل إدارة بايدن مسؤولية «كارثة إنسانية» يواجهها المهاجرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

قالت قناة «فوكس نيوز»، نقلاً عن رئيس المؤتمر الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون باراسو، إن إدارة الرئيس جو بايدن «أساءت التعامل» مع أزمة اللجوء.

وكشف باراسو أن حرس الحدود الأمريكي طلب منه ومن باقي زملائه في الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين زاروا المنطقة الحدودية، «حذف صور التقطوها خلال الزيارة».

وتابع رئيس المؤتمر الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي، أن «هناك أزمة وكارثة إنسانية. أوضاع طالبي اللجوء مزرية، وإدارة بايدن تحاول إخفاء ذلك».

مشيراً إلى أن «طالبي اللجوء محرومون من فحوص فيروس كورونا، بمن فيهم الأطفال إلا بعد خروجهم من محيط مكتب الجمارك، وبذلك لا يكون للفحص أي نفع».

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً كبيراً في أعداد الوافدين إلى حدودها، وأوقف أكثر من مئة ألف مهاجر بطريقة غير قانونية في فبراير/شباط عند حدودها الجنوبية، من بينهم نحو 20 ألفاً ضمن عائلات، و10 آلاف قاصر بمفرده.