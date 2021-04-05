شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تعيد فتح سفارتها وتستأنف الرحلات الجوية مع ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، الاثنين، عقب محادثات أجراها مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، إعادة فتح سفارة فاليتا، واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال «الأيام المقبلة».

وقال رئيس الوزراء المالطي الذي يقوم بزيارة رسمية لطرابلس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي: «سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسراً مهماً للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة».

وأضاف أبيلا: «تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء، إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيداً أنها حليف جيد لنا».

ولا تشغل ليبيا رحلات سوى إلى ثلاث وجهات دولية هي مصر وتونس وتركيا، ويعاني المسافرون صعوبات كبيرة في السفر من ليبيا إلى الخارج، خاصة مع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد-19».

بدوره، أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كل المستويات، وقال: «نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وعودة الطيران، وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا».

وأكد رئيس الوزراء المالطي من جانبه: «سنعمل مع رئيس الوزراء الليبي لعودة بلاده قوية، وسندعم حكومة الوحدة في مجالات الأمن للمساهمة في إرساء الاستقرار».

ومن المتوقع وصول رئيسي وزراء إيطاليا واليونان، الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس، حيث ينتظر إعلان أثينا إعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد سنوات من الإغلاق.