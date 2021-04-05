شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المصرية والسودانية تختتم فعاليات «نسور النيل- 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، يرافقه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، تنفيذ ختام التدريب الجوي المصري- السوداني المشترك «نسور النيل– 2»، الذي استمرت فعالياته عدة أيام في السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة من البلدين. كما عقد رئيسا الأركان مباحثات ثنائية تناولت التحديات والتهديدات الأمنية.

بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها. وتضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات، لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، وتنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية، وقد أظهر ختام فعاليات التدريب المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وألقى الفريق محمد فريد كلمة ثمّن فيها ما شاهده من مستوى راقٍ واستعداد قتالي عالٍ للقوات المشاركة في التدريب، مشيراً إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. وفي السياق عقد رئيسا الأركان، المصري والسوداني، لقاء ثنائياً تناول عدداً من الموضوعات والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية، والتزامات وبرامج التعاون العسكري، خلال الفترة المقبلة، واتفق الجانبان على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لمصلحة تطوير المهام العملياتية. حضر ختام الفعاليات من مصر، قائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، وقائد قوات الصاعقة، وعدد من قادة القوات المسلحة، ومن الجانب السوداني قائد القوات الجوية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين، والملحقين العسكريين المعتمدين بالسودان.