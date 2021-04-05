شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأردني: قواتنا قادرة على مواجهة أي تهديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية.

وشدد اللواء الركن الحنيطي في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» الاثنين، على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم.

على صعيد آخر، ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، خلال لقائه سفير الأردن في القاهرة ومندوبه في الجامعة العربية أمجد العضايلة، الدور الكبير للملك عبدالله الثاني بن الحسين في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية، مجدداً تأكيد البرلمان العربي على أمن واستقرار الأردن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، مثمناً بالوقت ذاته مواقف رئيس البرلمان تجاه الأردن وحرصه على تعزيز التواصل بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي.