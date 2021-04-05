شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الشارقة» يطلق النسخة الثانية من برنامج تمكين القيادات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مجلس الشارقة الرياضي النسخة الثانية من برنامج تمكين القيادات الرياضية «تمكين 2»، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، لتحقيق رؤية المجلس في الريادة نحو إعداد الكوادر القيادية والرياضية العاملة في الإمارة الباسمة، جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل البرنامج في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأحد، 4 إبريل/ نيسان 2021 في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية والأداء، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعدد من مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمسؤولين في الأندية والمشاركين من داخل وخارج الدولة.

ويهدف البرنامج في نسخته الثانية لاستقطاب وتبنّي الكوادر الشابة في الإمارة، وإعداد منتسبي المنظومة الرياضية بمستوى احترافي وإحداث تطوير ملموس لديهم في تعزيز مخرجات الأندية، ويستهدف مجموعات من الفئات، منها أعضاء مجالس الإدارات في الأندية، وأعضاء اللجان في المجلس والأندية والإدارات التنفيذية وأخصائيو التسويق الرياضي، والإداريون والفنيون في الأندية ورواد الأعمال في المجال الرياضي والمتطوعون، إضافة إلى الخريجين الذين لديهم الرغبة في العمل، أو التطوع في المجال الرياضي.

وبهذه المناسبة، ذكر عيسى هلال الحزامي أن هذا البرنامج في نسخته الثانية يأتي ضمن اتفاقية الشراكة مع أكاديمية دراسا، من واقع حرص المجلس على التطوير المستمر، وإعداد الكوادر الشابة المستقبلية وصقل مهاراتهم ومعارفهم في مختلف القطاعات في الإمارة، وحرص المجلس على تحقيق أحد أهدافه الرئيسية من خلال تنمية الكوادر الوطنية الإدارية والفنية في الأندية وتوفير فرص التعلم المستمر لهم، إضافة إلى إعداد وتأهيل قيادات رياضية شابة لتساهم في تطوير القطاع الرياضي في الإمارة والارتقاء به.

وأضاف: نسعى في المجلس إلى تكوين قيادات على أعلى مستوى من التميز في العمل الإداري، لذا يمثل برنامج تمكين ومشتقاته أهمية كبيرة من واقع خطة المجلس في تأهيل القيادات الرياضية الشابة وتكوين قيادات نموذجية تعمل على خدمة الرياضة في الإمارة، واستقطاب وتبني الكوادر الوطنية وتأهيلها وتوفير فرص عمل لهم في المجال الرياضي، وإحداث تطوير ملموس يسهم في تعزيز مخرجات الأندية ورسم مسار مهني للرياضيين وتمكينهم من العمل في المجال الرياضي، وتقليل حجم الإنفاق المالي في الأندية من خلال التعاقد مع موظفين مواطنين من خريجي البرنامج.

وقال عيسى هلال: «حقق البرنامج في نسخته الأولى نجاحات كبيرة من خلال الورش والدورات التدريبية المختلفة، حيث بلغ عدد الدورات والبرامج التي تم تنفيذها في برنامج تمكين (1) 42 دورة وبرنامجاً بإجمالي 95 يوماً تدريبياً، و475 ساعة تدريبية، لما يقارب 1129 منتسباً، ولذلك نتطلع للاستفادة من هذه النسخة التي تنطلق بشكل جديد من خلال ستة دبلومات مهنية تخصصية».

من جهتها، استعرضت مريم الحوسني تفاصيل استراتيجية برنامج تمكين الذي يسعى المجلس من خلال رسالته إلى تعزيز المهنية من خلال إعداد كوادر بشرية شابة تعمل على الارتقاء بمستقبل العمل الرياضي في إمارة الشارقة واستقطاب منتسبي البرنامج على حسب الشروط الواردة، وهي أن يكون من المرشحين المعتمدين من مجلس الشارقة الرياضي، وأن يتم ترشيحه من الأندية الرياضية في إمارة الشارقة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب، (ثانوية عامة كحد أدنى)، ويجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات القبلية، كما تعطى الأولوية لمواطني دولة الإمارات.

وأضافت، تحتوي الدراسة على آليات وأساليب متنوعة، منها محاضرات تفاعلية وأسئلة ومناقشات ودراسة حالة وعصف ذهني وتفكير ناقد وورش عمل وتدريبات عملية، إضافة إلى الزيارات الميدانية الداخلية والخارجية من خلال أساتذة أكاديميين في مجال الإدارة والقيادة الرياضية، وخبراء رياضيين في مجال الإدارة والقيادة الرياضية، وشخصيات عامة من مؤسسات محلية وعالمية رياضية، وشخصيات عامة من داخل الدولة، ليحصل المنتسب على شهادتين، الأولى إتمام الدبلوم المهني في مجال التخصص معتمدة من مجلس الشارقة الرياضي وأكاديمية دراسا، والثانية شهادة إتمام الدبلوم المهني في مجال التخصص معتمدة من جهة دولية أكاديمية متخصصة. مؤكدة أنه سيتم نشر جميع تفاصيل البرنامج ومواعيد التسجيل في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، إضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات الرياضية والمستهدفين من هذا البرنامج.

واستعرض الدكتور محمد عبدالعظيم محمود رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي في إدارة الاستراتيجية والأداء في المجلس، محتوى البرامج والموضوعات الأكاديمية لبرنامج تمكين في نسخته الثانية والذي يضم مجموعة من الحزم التدريبية بواقع ستة دبلومات مهنية تخصصية، و100 يوم تدريبي، و500 ساعة تدريبية، وتشمل كلاً من دبلوم الإدارة الرياضية الاحترافية بواقع 100 ساعة تدريبية خلال 20 يوماً تدريبياً، وتشمل الأسس العلمية للإدارة الرياضية والإدارة الاستراتيجية لصناعة الرياضة والجوانب القانونية في الرياضة، وقيادة المؤسسات الرياضية باحترافية، وإدارة الموارد والأداء والثورة الصناعية الرابعة في الإدارة الرياضية، والاتصالات التسويقية المتكاملة في الرياضة والتميز المؤسسي في المجال الرياضي، وإدارة المخاطر في القطاع الرياضي وحوكمة الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

أما دبلوم صناعة كرة القدم فسيحتوي على القيادة في المؤسسات الرياضية ومهارات المدير التنفيذي لكرة القدم وصناعة كرة القدم الدولية وإدارة الموارد المالية في المجال الرياضي والابتكار وريادة الأعمال في كرة القدم والرياضة وقانون كرة القدم والتخطيط الاستراتيجي الفعال في بناء وتشغيل المشروعات الريادية في المجال الرياضي، والأعمال التجارية الدولية والبيئة العالمية في كرة القدم، وإدارة الجودة والتميز في شركات كرة القدم خلال 18 يوماً تدريبياً، بواقع 90 ساعة تدريبية. أما دبلوم الإعلام الرياضي والاتصال فسيحتوي على عدد من المواضيع، منها الإعلام الرياضي الجديد، وبناء مواقع التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة والإعلامية في المؤسسات الرياضية، وفن الاتصال والتفاعل مع وسائل الإعلام في المجال الرياضي والكاريزما، ولغة الجسد للإعلامي الرياضي الناجح، وإعداد الخطط الإعلامية للأحداث الرياضية وفنون التحرير والصياغة المؤثرة للمحتوى الرياضي، وإدارة الأزمات الإعلامية في المجال الرياضي لاستكمال 70 ساعة تدريبية خلال 14 يوماً تدريبياً.

ويحتوي دبلوم التسويق الرياضي المستقبلي على القيادة في المؤسسات الرياضية والأسس العلمية للتسويق الرياضي وتكتيكات جذب الرعاة واستراتيجيات التسويق الرياضي وجدارات المسوق الرياضي المحترف والبيئة الرقمية للتسويق الرياضي وإدارة برامج التراخيص للعلامات التجارية الرياضية وقياس الأداء التسويقي للأندية المحترفة والإدارة المالية في المؤسسات الرياضية لاستكمال 90 ساعة تدريبية خلال 18 يوماً تدريبياً. فيما يحتوي دبلوم تنظيم وإدارة الأحداث والفعاليات الرياضية لاستكمال 60 ساعة تدريبية خلال 12 يوماً تدريبياً، على القيادة في المجال الرياضي وإدارة وتنظيم البطولات الرياضية وآليات عمل فرق العمل واللجان وإدارة الأحداث الرياضية باحترافية واستراتيجيات تسويق الفعاليات الرياضية والضوابط القانونية لتنظيم الفعاليات الرياضية.

وختاماً دبلوم القانون الرياضي الذي يضم القيادة في المؤسسات الرياضية والمسؤولية القانونية في إدارة المؤسسات الرياضية والقواعد القانونية لإدارة الأحداث الرياضية والحد من المنشطات الرياضية والضوابط القانونية بين النظم الدولية والسيادة الوطنية ونظم صياغة العقود الرياضية والتحكيم وفض المنازعات الرياضية والتنظيمات والقوانين واللوائح الرياضية والضوابط القانونية للهياكل التنظيمية في المؤسسات الرياضية بواقع 90 ساعة تدريبية خلال 18 يوماً تدريبياً.