شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخسر 3 أهداف استراتيجية بعد خروجه على يد الفيصلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

خيبة أمل وصدمة تعرض لها أنصار نادي النصر السعودي وقبلهم إدارتهم الجديدة بقيادة مسلي آل معمر التي لم تكمل 24 ساعة على اعتمادها إلا وخرج فريق كرة القدم من نصف نهائي كأس الملك على يد الفيصلي 0-1.

هذا الخروج لم يفقد النصر شيئاً واحداً بل عدة أشياء ثمينة كانت في متناول اليد:

خسارة اللقب

منذ آخر لقب حققه الفريق في البطولة عام 1990 ومنذ عودة البطولة مجدداً في 2008 والنصر عاجز عن الفوز باللقب رغم تأهله للمباراة النهائية ثلاث مرات كان آخرها في النسخة الماضية لكنه يخفق في كل مرة، وفي هذه النسخة جاء الإخفاق في نصف النهائي.

البطاقة الآسيوية

يمنح الفوز بكأس الملك في السعودية صاحبه التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا، وبالتالي فالنصر الآن فقد هذا الامتياز وأصبح بحاجة للفوز بالمركز الثالث في الدوري ليضمن البطاقة الآسيوية أو سيكون مهدداً بفقدها وغيابه عن المسرح الذي يعمل له منذ عامين.

3-إنقاذ الموسم

موسم سيئ قدمه العالمي في الدوري فبات أمله بتحقيق الدوري في قائمة المستحيلات التي ترتبط بفوزه بجميع المباريات الست المتبقية ليبلغ 54 نقطة وخسارة بقية المنافسين بقدر لا يمكنهم بلوغ هذا الرصيد!!، وبهذه الخسارة يكون قد فشل في إنقاذ موسمه واكتفى بتحقيق كأس السوبر الذي لا يمثل طموحات جماهيره حتى وإن جاء على حساب غريمه الهلال.

وكان النصر قد فرط في استغلال نقص الفيصلي الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ طرد مدافعه البرازيلي إيجور في الدقيقة 8.

وتلقى مرمى الحارس براد جونز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من ضربة جزاء جدلية احتسبها الحكم محمد الهويش وتقدم لها تافاريس ليمنح عنابي سدير بطاقة التأهل للنهائي أمام التعاون الدي بدوره فاز على الفتح 3-2.

وصبت جماهير النصر جام غضبها على لاعبي الفريق وتحديداً عبدالرزاق حمدالله الذي ظهر بصورة متواضعة، وامتد الغضب لحسين عبدالغني المدير التنفيذي للفريق الذي اتهمته الجماهير بأنه أخطأ بمنح اللاعبين إجازة 5 أيام والسماح لحمدالله وامرابط بالسفر إلى المغرب وهولندا.

واعترف المدرب الكرواتي هورفات بأن فريقه النصر لم يكن بالجودة الكافية ليفوز وقال: «سأعمل على تصحيح الوضع في المباريات القادمة».

وينتظر النصر لقاء دورياً يوم الجمعة أمام مضيفه ضمك وبعدها سيبدأ دوري ابطال آسيا عندما يستضيف المجموعة الرابعة، ما يجعل المرحلة القادمة أشد صعوبة على عملاق الرياض الذي يمر بتحولات مستمرة.