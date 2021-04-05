شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشارك وفد برلمانى زيارة سوهاج لتفقد مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وفد برلماني لزيارة محافظة سوهاج لتفقد مشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب محمد تيسير مطر في كلمة عبر حسابه على الفيسبوك:" زيارة ميدانية برئاسة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب عماد حمودة رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب لمركز دار السلام - محافظة سوهاج لمتابعة مستجدات مبادرة حياه كريمة المرحلة الاولى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ".

وتفقد الوفد البرلماني، مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها " مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وكذلك مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية، ومشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرى عرابة ابو الدهب وعرابة ابو عزيز"، حيث تضمن تطوير القرية تركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل"، لتحويلها إلي قرية نموذجية.

كما تفقد وفد مجلس النواب، مشروع "مهنتك مستقبلك" الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، ويستهدف قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق تدريب الشباب على مهن حرفية منها "الخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية "، حيث يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم للعمل ومزاولة الحرف.

واستمع وفد مجلس النواب، إلي الأهالي بقرية عرابة أبو الدهب، والذين أشادوا بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في القرية ضمن مبادرة.































