صور.. إقامة منفذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، منفذًا لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، بمدينة طور سيناء بالتعاون مع إحدى مزارع العجول، وذلك في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" للتخفيف عن كاهل المواطنين، ودعم محدودي الدخل خلال شهر رمضان الكريم.

وقال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المنفذ يوفر اللحوم بأسعار أقل بنسبة 20% عن الأسعار المتداولة في الأسواق، بهدف محاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل، بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح له اليوم الإثنين، أن هناك رقابة مشددة على جميع منافذ البيع وشوادر اللحوم، تحت إشراف مديرية التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، خاصة أن منافذ بيع المحافظة تقدم لحومًا بلدية طازجة أقل من السوق، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.