إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 9 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول 9 مصابين في حادث مروري مستشفى الخارجة العام.

تبين تصادم سيارة ملاكي وسيارة شرطة بمدخل قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة 9 مصابين بواقع مواطن مدني، و8 من رجال الشرطة بينهم ضابط و6 مجندين، وجميع الإصابات بسيطة ومتوسطة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، ورفع آثار الحادث، وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.