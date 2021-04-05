صور.. محافظ بورسعيد يقدم 10 آلاف جنيه لشابين أنقذا أسرة من الغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عدد من الشباب الذين ساهموا في إنقاذ أسرة سقطت سيارتهم في المياه أمام مرفق معديات بورسعيد العابرة بين ضفتي قناة السويس منذ 5 أيام.

ووجه المحافظ الشكر لـ"محمد جابر أحمد عبد الجواد ومحمود أحمد السيد"، نيابة عن أهل بورسعيد، قائلا: "كنتما نموذج للشباب الإيجابي ولم تترددوا رغم المخاطر، وكان تفكيركم فقط في إنقاذ الأسرة، وشرف لي الجلوس معكم، فلقد أرسلتم رسالة العالم أن شبابنا بخير ومثل للشهامة والرجولة".

وأهدى محافظ بورسعيد لكل شاب "درع وشهادة تقدير" و12 ألف جنيه منهم ألفي جنيه من صندوق الجهاز التنفيذي و10 آلاف جنيه من ماله الخاص.

كانت نجحت جهود فرق الإنقاذ التابعين لهيئة قناة السويس بالتعاون مع عدد من المواطنين في انتشال 4 أشخاص كانوا داخل السيارة، وهم: مصطفى شكري الزامك، 40 عامًا، ولاء أمين محمد، 39 عامًا، وملك مصطفى شكري، 11 عامًا، ومازن مصطفى شكري، 9 أعوام، وتوفى الأخير أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، كما نجح رجال هيئة قناة السويس من خلال الرافعة العائمة "زكي يونس" في انتشال السيارة من المياه.

وكشف شهود عيان أنه عقب وصول المعدية "سيناء 8" إلى مرسى معديات بورسعيد قادمة من مدينة بورفؤاد سقطت سيارة من مؤخرة المعدية في المياه بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب المعدية، وانتقلت فرق الإنقاذ إلى مكان الواقعة فور وقوعها.