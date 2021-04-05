وأكد الحنيطي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات، ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة. وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الإستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم.
وتأتي تصريحات الحنيطي غداة ما كشفت عنه السلطات الأردنية من ملابسات خاصة بالمؤامرة التي كانت تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، والتي تورط فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني وجهات أجنبية لم يحددها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي أمس، إن الأجهزة الأمنية «رصدت تحركات كان يجب التعامل معها» وتم إلقاء القبض على 16 شخصا متورطين في هذه الأحداث. وأوضح الصفدي أن «التحقيقات رصدت اتصالات للأمير حمزة مع جهات خارجية- لم يسمها- لزعزعة أمن البلاد».
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأركان الأردنية: قواتنا قادرة على مواجهة أي تهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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