الرئيس الروسى يوقع على قانون يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قانون يسمح له بالترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين.



والعام الماضي، قال الرئيس الروسي، إنه يفكر في الترشح لفترة رئاسية جديدة إذا وافق الناخبون على تعديلات دستورية تمكنه من ذلك، إذ لا تمكنه القيود الدستورية الحالية من السعي لفترة جديدة.

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، فتح الروس الباب أمام الرئيس بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036 بتصويتهم بالأغلبية لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح له بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين.

ويرى بوتين، الذي يتولى السلطة منذ عقدين ويبلغ عمره الآن 67 عاما، أن البحث عن مرشح لخلافته في حالة عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة ربما يسبب ارتباكا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن بوتين قوله العام الماضي: "إذا لم يحدث هذا، فبعد عامين تقريبا، وأنا أعلم ذلك من تجربة شخصية، سيتم استبدال إيقاع العمل المعتاد في أجزاء كثيرة من الحكومة بالبحث عن خلفاء محتملين".

وشملت تلك التعديلات بنودا تسمح لبوتين بالسعي إلى فترتين رئاسيتين إضافيتين، مدة كل منهما ست سنوات، عند انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

ومكنت التعديلات التي صوت عليها الروس، بوتين من بدء فترة رئاسية جديدة وكأنها أول فترة له.