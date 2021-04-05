شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. قصر الدخول على العمانيين وتعليق التراويح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة كورونا بسلطنة عمان اجتماعًا صباح اليوم برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ،وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان .

و قرّرت اللجنة تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 هـ

الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

و حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، والحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، و حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل، واقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442 هـ ، الموافق 8 أبريل 2021م.