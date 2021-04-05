شكرا لقرائتكم خبر عن " العسومي " يشيد بدور العاهل الأردني في دعم القضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بدور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية.

وجدد العسومي خلال اجتماعه اليوم بمقر البرلمان مع السفير الأردني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية؛ أمجد العضايلة تأكيد البرلمان العربي على أمن واستقرار الأردن بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات العمل العربي كافة.