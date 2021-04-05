مجلس الصحة الخليجي: فاعلية اللقاحات تتفاوت وأعراضها مختلفة

تحذير من «سلالة مزدوجة» خطيرة فـي خليج كاليفورنيا

■الأردن يبدأ تطعيم مواطنيه بلقاح «سبوتنيك5»

■ العراق يخير مواطنيه بين اللقاحين الصيني والبريطاني

■ إيران تعلن بداية الموجة الرابعة للفيروس

■ مئات الأطباء ينضمون إلى برنامج التطعيم بأستراليا

■ قواعد كورونا ستسري على من أتموا تطعيمهم بألمانيا

■ وصول أكبر شحنة على الإطلاق من اللقاحات إلى اليابان

الرياض ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

كشف مجلس الصحة الخليجي معدل فاعلية لقاحات فيروس كورونا المستجد، وأعراضها الجانبية. وبحسب موقع “عاجل” السعودي فإن المجلس أوضح أن هناك 6 لقاحات لفيروس كورونا المستجد، متفاوتة في نسب فاعليتها. وفي مقدمة هذه اللقاحات، لقاحا “فايزر” و”مودرنا” بنسبة فاعلية تبلغ 94%، يليهما اللقاح الروسي “سبوتنيك” بنسبة فاعلية تبلغ 91%، ثم لقاح “أسترازينيكا” بنسبة تبلغ 82%. وفي المرحلة التالية، يأتي لقاح “سينوفارم” بنسبة فاعلية تصل إلى 79%، وفي المرتبة الأخيرة يأتي لقاح “جونسون” بنسبة فاعلية تصل إلى 72%. وبيّن مجلس الصحة الخليجي الأعراض التي تنتج عن تناول كل لقاح من اللقاحات الستة. وأوضح أن الأعراض الشائعة التي تظهر على واحد من بين كل 10 من متناولي لقاح “فايزر”، تشمل الصداع والألم المفصلي أو ألم عضلي وألم في موضع الحقن وإعياء أو حمى. وذكر المجلس أن الأعراض الشائعة التي تلازم لقاح “مودرنا” تتضمن ألما وتورما في الذراع الذي تم الحقن فيه. أما الأعراض المصاحبة لكل من لقاحات “أسترازينيكا” و”سينوفارم” و”جونسون”، فهي: شعور بالتعب وصداع وآلام عضلية وألم مفصلي وقشعريرة وغثيان وحمى. أما الآثار الجانبية للقاح “سبوتنيك” الروسي، فتشمل الشعور بالألم وتورم في نفس الذراع موضع الحقن واحمرار الجلد، وألم بالفم والبلعوم.

من جانبه، اكتشف مختبر أميركي سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة. وقال مختبر ستانفورد للفيروسات إنه رصد حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند. وأضاف أنه يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل. واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفيروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا. ويقول مدير المختبر، بن بينسكي: “إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك”، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية. وقد وصف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بيتر تشين، السلالة الجديدة بأنها أقل تسامحا. وقال إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند بنحو 20 بالمئة. وأضاف أنه من المنطقي أن تكون السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار، نظرا لوجود طفرتين فيها، تعملان في مجال ربط مستقبلات الفيروس بخلايا. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 131 مليونا و870 ألفا و695 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية بدء استخدام لقاح “سبوتنيك5” المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” في تطعيم مواطنيها. في العراق قال مسؤول صحي إن لقاحات كورونا تتوفر للمواطنين العراقيين خلال أيام بالمنافذ الطبية. وأجرت العاصمة بغداد رصدا لموقف التطعيم بمناطقها، وتم تخيير السكان بين لقاحي “سينوفارم” الصيني، و”أسترازينيكا” البريطاني. في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

دوليا، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بلاده. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، تصريحات لروحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، جاء فيها أن المرحلة الرابعة من الوباء بدأت محافظتين ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في حال عدم الالتزام التوصيات الصحية. وقد حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران سعيد نمكي من أن ايران “تواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة”. في البرازيل قالت وزارة الصحة إنها سجلت ‭‭1240‬‬ وفاة بفيروس كورونا. في السياق ذكرت تقارير أعلامية أسترالية أنه من المقرر أن ينضم مئات الأطباء من الممارسين العامين إلى البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا في أستراليا الذي بدأ يكتسب زخما. وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية أن عدد العيادات المعنية بتقديم اللقاح سيتضاعف من 1500 إلى 3000 بنهاية هذا الأسبوع. في ألمانيا أعلن وزير الصحة ينس شبان، أن قواعد الوقاية من كورونا المتمثلة في التزام مسافة تباعد والنظافة الصحية وارتداء الكمامات سيستمر سريانها في المرحلة الحالية من الوباء أيضاً على الأشخاص الذين أتموا تطعيمهم. آسيويا، وصلت أمس إلى اليابان، أكبر شحنة على الإطلاق من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء حملة التطعيمات الخاصة بكبار السن في الأسبوع المقبل. وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن شحنة لقاح “فايزر ـ بيونتك” وصلت إلى مطار “ناريتا” الواقع بالقرب من طوكيو من بلجيكا، حيث تمتلك الشركة المصنعة للأدوية قاعدة إنتاج هناك. في الهند طلبت السلطات في مدينة مومباي من كل المكاتب الخاصة العمل من المنزل طوال شهر أبريل الجاري، حيث يبدو مجددا المركز المالي للهند، بؤرة لموجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.