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شرطة بغداد تحصي ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من المتهمين والمطلوبين بجرائم جنائية مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على قاتل، فيما نفذت مفارز المديرية ١٦ أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى القبض ١٩ متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".

وأشارت إلى "تنفيذ مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ ١٣ أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط ٦ مخالفين مع عجلة، وثلاث عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وكذلك تم القبض على متهم مطلوب وفق الماده ٤٣١ ق ع"، مشيرة الى "القبض على ٩ مخالفين عرب الجنسية لانتهاء فترة إقامتهم".

وأضافت القيادة، أنه "تم إلقاء القبض على ٢٧ متسولا، وذلك ضمن حملتها لمكافحة ظاهرة التسول".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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