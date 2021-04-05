انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تحصي ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من المتهمين والمطلوبين بجرائم جنائية مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على قاتل، فيما نفذت مفارز المديرية ١٦ أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى القبض ١٩ متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".
وأشارت إلى "تنفيذ مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ ١٣ أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط ٦ مخالفين مع عجلة، وثلاث عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وكذلك تم القبض على متهم مطلوب وفق الماده ٤٣١ ق ع"، مشيرة الى "القبض على ٩ مخالفين عرب الجنسية لانتهاء فترة إقامتهم".
وأضافت القيادة، أنه "تم إلقاء القبض على ٢٧ متسولا، وذلك ضمن حملتها لمكافحة ظاهرة التسول".
وأشارت إلى "تنفيذ مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ ١٣ أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات من ضبط ٦ مخالفين مع عجلة، وثلاث عجلات تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، وكذلك تم القبض على متهم مطلوب وفق الماده ٤٣١ ق ع"، مشيرة الى "القبض على ٩ مخالفين عرب الجنسية لانتهاء فترة إقامتهم".
وأضافت القيادة، أنه "تم إلقاء القبض على ٢٧ متسولا، وذلك ضمن حملتها لمكافحة ظاهرة التسول".