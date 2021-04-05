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عُمان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين من 8 أبريل

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس في عُمان اليوم الاثنين إن السلطنة ستسمح فقط للمواطنين والمقيمين بدخول البلاد اعتبارا من الثامن من أبريل نيسان بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأورد بيان نشرته وسائل إعلام حكومية أن اللجنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف البيان أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس آذار على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا سيُرفع كما هو مقرر في الثامن من أبريل نيسان لكن مع إعادته في رمضان من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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