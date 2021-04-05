الرئيس التركي يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكرت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس أردوغان اجرى اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله تركز البحث فيه على العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى قضايا إقليمية محل اهتمام مشترك.

واعلنت وزارة الخارجية التركية أمس دعم تركيا القوي للعاهل الأردني ولأمن وازدهار الشعب الأردني.

وكانت السلطات الاردنية اعلنت اول من امس احباط محاولة للمساس بامن واستقرار الاردن واعتقال عدد من الشخصيات بتهمة التورط في التخطيط والاعداد لهذه المحاولة من بينهم مسؤولون كبار في اجهزة امنية وعسكرية وعالية المستوى.