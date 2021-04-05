شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر عدم إقامة صلاة التراويح وتمدد إجراءات الحظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت اللجنة العليا في سلطنة عمان قرارات جديدة، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأقرت اللجنة تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجاري، حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

كذلك حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً طوال أيام شهر رمضان المبارك. إضافة إلى عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، كذلك الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل «إفطار صائم» في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين، وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 8 أبريل الجاري.