شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يطلبون تدخل «الرباعية الدولية» لإجراء انتخابات القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط؛ وذلك لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأطلع المالكي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ووزراء خارجية الولايات المتحدة انطوني بلينكين، وروسيا سيرجي لافروف، والاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدماً في الانتخابات الفلسطينية، وجهود لجنة الانتخابات العامة في تحديث السجل الانتخابي، وقبول القوائم الانتخابية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أهمية عقد الانتخابات، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملاً بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996 و2005)، والتشريعية في (1996 و2006).

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على ضرورة تدخل الرباعية الفوري والسريع مع إسرائيل، لتمكين مشاركة المقدسين في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً ودعاية، تماماً كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.

وأضاف المالكي: إن المرسوم الرئاسي الفلسطيني جاء بناء على تفاهمات أساسها أن الانتخابات سوف تعقد في كافة الأراضي الفلسطينية، وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية، وأن موقف القيادة الفلسطينية واضح وهو أن الانتخابات من دون القدس لن تكون مقبولة.

وطالب المالكي أعضاء الرباعية بالتدخل السريع من أجل ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية.