شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يتجه إلى ألمانيا «لإجراء فحوص» ولقاء ميركل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله: «أ ف ب»

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية، الاثنين، متجهاً إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية «ولقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل»، وفق ما أفاد به مصدر في مكتبه.

وأوضح المصدر «أن الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصاً طبية عادية».

وأمضى عباس (86 عاماً) أسبوعين في مستشفى قرب رام الله قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي. وأكد المصدر أن عباس سيُمضي ثلاثة أيام في ألمانيا ويعود إلى الأراضي الفلسطينية، الخميس.

وهذه هي المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء «كوفيد ـ 19» في آذار/مارس 2020.